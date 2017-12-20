В Одесской области установлены три праздничных рекорда Украины (видео)

В городе Доброславе Одесской области установлены три рекорда Украины – по самому массовому параду святых Николаев, самой большой елке из карандашей и самой большой арт-инсталляции «10 заповедей».

Читайте такжеВ Одесской области сделали двухметровую елку из карандашей (фото)Как сообщили УНИАН в Доброславском поселковом совете, все три рекорда официально зафиксированы вечером 19 декабря представителем Национального реестра рекордов Украины Ланой Ветровой.

На парад по улицам Доброслава вышло 815 святых Николаев, одетых в костюмы разных цветов. В установлении рекорда приняли участие местные жители разного возраста – от пожилых людей до соответственно наряженных малолетних детей, часть которых родители несли на руках.

Также в Книгу рекордов Украины занесли елку, созданную из более чем 23 тыс. разноцветных карандашей. Ее высота составляет почти 2,5 м.

По словам председателя поселкового совета Людмилы Прокопечко, для создания елки карандаши собирали всем поселком. Перед фиксацией рекорда необычное новогоднее дерево, которое венчает звезда, установили на центральной площади Доброслава.

Третий рекорд – самая большая арт-инсталляция «10 заповедей». Металлическая композиция была установлена на улице Первомайской в октябре 2017 года. Она представляет собой разворот фолианта, над которым парит голубь. На страницах высечены 10 заповедей. Создатели инсталляции – скульптор Виталий Квак и кузнец Освальдо Искерго Фрага.