В Одесской области установили рекорд Украины по самой большой пряничной инсталляции (фото)

В городе Южный Одесской области в воскресенье, 18 декабря, зарегистрирован рекорд Украины по самой большой пряничной инсталляции.

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Как передает корреспондент УНИАН, рекорд официально зафиксирован представителем Национального реестра рекордов Украины.

Он установлен на городской площади в рамках праздника, посвященного Дню Святого Николая.

Общая «площадь» торта под названием «Сказки Святого Николая» - более 12 кв. метров, самая высокая точка – около 1 метра.

Торт представляет собой пряничный городок, который состоит из сельских домов с улицами и елками, а также мельницы, катка, каруселей, эпизодов из сказок (замок Снежной Королевы, избушка Бабы Яги и пр.), снежинок (зефир), снеговиков и т. д.

По словам организаторов, съедобная инсталляция изготовлена в течение двух недель в одной из кондитерских мастерских города.

После фиксации рекорда торт, украшенный разноцветной глазурью, разрезали и угостили ним всех желающих.