815 "святых Николаев": в Одесской области провели рекордный костюмированный парад (видео)

В Одесской области состоялся самый массовый костюмированный парад в Украине. По улице села Доброслав прошли сразу 815 человек, переодетых в костюмы святого Николая, говорится в сюжете ТСН.

Жители села Доброслав Одесской области побили собственный прошлогодний рекорд - тогда улицам промаршировали 600 празднично одетых участников. В параде приняли участие даже младенцы: молодые участники шествия ехали в колясках. В костюмах Николая прибыла целая команда корабля морской охраны.

Как сообщал УНИАН, журналисты выяснили, какие подарки получили на День святого Николая народные депутаты Украины.