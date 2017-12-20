815 "святых Николаев": в Одесской области провели рекордный костюмированный парад (видео)

11:55, 20 декабря 2017
Общество
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По улице села Доброслав прошли сразу 815 человек, переодетых в костюмы святого Николая.

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В Одесской области состоялся самый массовый костюмированный парад в Украине. По улице села Доброслав прошли сразу 815 человек, переодетых в костюмы святого Николая, говорится в сюжете ТСН.  

Жители села Доброслав Одесской области побили собственный прошлогодний рекорд - тогда улицам промаршировали 600 празднично одетых участников. В параде приняли участие даже младенцы: молодые участники шествия ехали в колясках. В костюмах Николая прибыла целая команда корабля морской охраны.

Как сообщал УНИАН, журналисты выяснили, какие подарки получили на День святого Николая народные депутаты Украины. 

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Теги: #парад Николаев