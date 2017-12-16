Украина со следующего года расширит теле - и радиотрансляции на Крым

Украина будет расширять трансляции отечественных теле- и радиоканалов на Крым. Об этом сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в Facebook.

Читайте такжеУкраинское телевещание на Крым усилили более чем втрое – Нацсовет«Украинское вещание на территорию Крыма в 2018 году будет осуществляться уже с двух вышек - Чонгарской и Чаплынской», - написал он.

По его словам, для этого предполагается увеличить высоту телевышки в Чаплинке с 92-х до 133-х метров, создать дополнительный цифровой мультиплекс с целью организации мощного вещания в направлении Армянска и Красноперекопска первых пяти украинских телеканалов, а также организовать аналоговое вещание еще двух украинских телеканалов и семи радиостанций.

Сигнал с Чаплынской вышки будет охватывать Чаплинский, Каланчакский районы Херсонской области и Красноперекопский район АР Крым.

«Развитие телерадиовещания в этих районах будет осуществляться путем предоставления Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания разрешений на временное вещание, как это делается в зоне проведения АТО», - добавил Костинский.

Как сообщал УНИАН, 17 августа из Чонгара началась трансляция украинских телеканалов на Крым в тестовом режиме. В частности, на территорию Северного Крыма в стандарте DVB-T2 транслируются UA: КРЫМ (НСТУ), 5 канал, прямой канал (Тонис), ICTV, Черноморская ТРК».