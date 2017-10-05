Нацсовет оштрафовал еще одно украинское радио за нарушения языковых квот

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал проект "Радио-Эра FM" из-за нарушения языковых квот. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По результатам внеплановой проверки ООО «Телерадиокомпания «Радио-Эра», г. Киев, решением Национального совета 5 октября к лицензиату применена штрафная санкция за несоблюдение требований законодательства относительно звучания обязательной доли украиноязычных песен. 13.05.2017 в эфире радиостанции зафиксировано, что доля песен на государственном языке в промежутке времени с 07:00 до 14:00 составляла 23%, что является нарушением требований части второй статьи 9 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", - говорится в сообщении.

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Такие нарушения предусматривают применение санкции штрафа в размере 5% суммы лицензионного сбора. Таким образом, ООО «Телерадиокомпания «Радио-Эра» должна заплатить в государственный бюджет 317 438,21 грн.

Как сообщал УНИАН, Нацсовет за 8 месяцев оштрафовал 12 радиостанций за несоблюдение языковых квот.