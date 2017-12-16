Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) открыл прием заявок в конкурсные программы на 2018 год.

Читайте такжеГран-при 8-го ОМКФ получил фильм "Король бельгийцев"Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОМКФ, 9-й Одесский международный кинофестиваль, который пройдет 13-21 июля, начинает отбор фильмов в конкурсные программы.

Отмечается, что участником международной конкурсной программы могут стать игровые полнометражные фильмы высокого художественного качества с зрительским потенциалом («ар мейнстрим») и завершенные после 1 января 2017 года, премьеры которых прошли на территории Украины на момент начала кинофестиваля.

«В национальную конкурсную программу отбираются игровые и неигровые полнометражные и короткометражные фильмы всех жанров украинского производства или копродукции с Украиной, завершенные после 1 января 2017 года», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что каждый фильм, прошедший селекцию отборочной комиссией, может участвовать только в одной программе ОМКФ.

Также в 2018 году на кинофестивале появится новая номинация – «Лучшая режиссерская работа» национального конкурса.

Кроме того, на конкурс европейских документальных фильмов принимаются полнометражные документальные ленты, которые произведены полностью или в рамках международной копродукции.

Прием заявок международной, национальной и документальной конкурсной программы открыт до 10 апреля 2018 года.

Селекция фильмов в конкурсные программы осуществляется отборочной комиссией, в которую входит программная дирекция кинофестиваля.

Как сообщал УНИАН, 8-й Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) проходил в Одессе 14-23 июля 2017 года. Гран-при 8-го ОМКФ получил фильм «Король бельгийцев» режиссеров Петера Бросенса и Джессики Вудворт (Бельгия, Нидерланды, Болгария).

Победителем конкурса европейских документальных фильмов стала картина «Главная роль» Сергея Буковского. Лучшим фильмом в международной конкурсной программе признана картина «Лето 1993» Карла Симона (Испания).