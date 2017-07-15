В Одессе стартовал 8-й международный кинофестиваль (фоторепортаж)

В пятницу, а практически уже в ночь на субботу, 15 июля, в Одессе в театре Оперы и Балета завершилась церемония по случаю открытия 8-го международного кинофестиваля, пишут "Факты".

По традиционной красной дорожке прошли участники, члены жюри и гости кинофорума — известные актеры, деятели литературы и искусства, депутаты различных уровней, руководство города и области.

Замечены, в частности, «Хоббит» Эйдан Тернер, актриса из сериала «Игра престолов» Сибиль Кекилли, обладательница премий Lola, Bambi и Undine Awards, писатель-сатирик Михаил Жванецкий, народные артисты Борис Барский и Алексей Ботвинов, известный шоумен Олег Филимонов, один из наиболее именитых эмигрантов (в США) художник Юрий Горбачев.

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Однако самый настоящий фурор произвело появление Марии Максаковой, бывшей солистки Мариинского театра (Санкт- Петербург). Вдова убитого экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова поразила окружающих белозубой улыбкой и ослепительно белым меховым нарядом.

Официальная церемония состоялась в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. Ее ведущими стали Олег Панюта и Янина Соколова, а начался «официоз» с выступления группы Dakh Daughters.

Президент ОМКФ Виктория Тигипко поздравила всех со стартом одного из самых ярких кинособытий Украины.

«Восемь — это магическая цифра. Это знак бесконечности. За восемь лет Одесский кинофестиваль стал весомым событием не только в Украине, но и всей Восточной Европе. 911 заявок на участие в этом году, 81 страна, 5 континентов. Это рекорд. Мы получили 265 фильмов для участия в национальном конкурсе. Это также значительная цифра, которая говорит о том, что украинское кино развивается, становится более сильным, набирает обороты. Для нас всех это только начало», — сказала она.

Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко отметил, что 48 украинских лент на Одесском кинофестивале — это беспрецедентное количество.

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Всего в ходе годичного отбора профессионалы остановились почти на 120 фильмах. В международном конкурсе представлены 12 картин — из Китая, Украины, Сербии, Австрии, Литвы, Израиля, Эстонии, Франции, Бразилии, Грузии, Бельгии, Испании. Они будут соревноваться за гран-при ОМКФ — «Золотого Дюка». В конкурсе европейских документальных фильмов вошли 8 работ, а национальная программа насчитывает 17 фильмов.

Программа фестиваля состоит не только из кинопоказов, а включает также проведение летней киношколы, обсуждения, профессиональные дискуссии мастер- классы.

Бюджет ОМКФ составляет 60 миллионов гривен, в том числе из бюджетов города и области выделено по 2 миллиона, а также 1 миллион — из госбюджета.

Впервые в рамках фестиваля пройдет проект Odesa IFF ScripTeast Series Projects.

Четыре состава жюри будут судить четыре конкурсные программы

Во время церемонии ведущие вспомнили об Олеге Сенцове, которому накануне, 13 июля, исполнился 41 год и который отбывает 20-летний срок по незаконному обвинению в терроризме.

Почетным гостем 8-го ОМКФ – стала глава правления Европейской киноакадемии, польский режиссер и сценарист, номинант на Оскар Агнешка Холанд. На кинофоруме она представит свою новую ленту "След зверя", которая уже отмечена на Берлинале "Серебряным медведем".

Фильмом открытия стала французско-бельгийская лента «Чтобы быть уверенным», премьера которой состоялась в этом году на 70-ом Каннском кинофестивале. Ленту в Одессе представили режиссер Карин Тардье и композитор Эрик Слабьяк.

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Это легкое артхаузное и при этом понятное зрительское кино отлично отражает общее направление ОМКФ и подходит для просмотра самой широкой аудитории. В центре сюжета Эрван. Мужчина средних лет. Сапер и любящий отец. Однажды Эрван узнает, что человек, которого он всю жизнь считал отцом, вовсе не его биологический отец. И начинается событийная канитель с выяснением семейных отношений.

Кинофорум продлится по 22 июля.