В Одессе дал мастер-класс ирландский актер Тернер, сыгравший в трилогии "Хоббит"

В Одессе дал мастер-класс ирландский актер Эйдан Тернер, сыгравший в трилогии «Хоббит». Как передает корреспондент УНИАН, Тернер, вошедший в состав жюри Национальной конкурсной программы 8-го Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ), 18 июля дал мастер-класс на одной из локаций фестиваля.

Читайте такжеВ Украину едет звезда "Хоббита": станет одним из членов жюри Одесского кинофестиваляВо время мероприятия любой человек мог задать актеру вопрос. Тернер отметил, что Одесский кинофестиваль стал «просто огромным».

«Видно, что страна верит в кино сейчас. Голос этого фестиваля стал более сильным, значимым и культурным. Для меня, как для иностранца, это нечто особенное, что остается со мной, когда я уезжаю и приезжаю сюда», - заявил он.

Рассказывая о себе, он отметил, что всегда любил кино, но никогда не рассматривал эту деятельность как основную.

«Выбор осуществился очень быстро: мне повезло попасть в хорошую драматическую школу… Когда тебе 22, а за плечами уже столько разных ролей, столько пьес, столько опыта. По сути, у меня никогда даже не было возможности заниматься чем-то другим», - подчеркнул актер.

Он отметил, что его отец - электрик, в семье есть фермеры, таксисты, налоговики.

«Я всего лишь актер и не считаю себя каким-то особенным», - добавил Тернер.

Как сообщал УНИАН, ирландский актер Эйдан Тернер, сыгравший в знаменитой трилогии «Хоббит», вошел в состав жюри Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ). С 2014-го Тернер - постоянный гость фестиваля, в этом году актер стал лицом промо-видео 8-го ОМКФ.

Карьера Тернера началась в Ирландском национальном театре Abbey в 2004 году. В 2008-м он дебютировал с главной ролью в фильме «Тревога» (режиссер Жерар Стембридж). Кроме того, Тернер снимался в сериалах: «Отчаянные романтики», «Тюдоры», «И никого не стало», «Полдарк», «Быть человеком». Всемирно известным актер стал после роли гнома Киле в трилогии режиссера Питера Джексона «Хоббит».

В 2014 году актер стал победителем Empire Awards в номинации «Лучший мужской дебют» за роль в «Хоббите».

Тернер - дважды лауреат премии Broadcasting Press Guild Award в номинации «Прорыв года» за участие в сериалах «И никого не стало» и «Полдарк», а также премии National Television Awards за работу в сериала «Полдарк».

8-й Одесский международный кинофестиваль проходит в Одессе 14-22 июля.