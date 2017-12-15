Убийственная "Красная сова": журналисты проверили, какой суицидальной игрой увлеклись подростки в Украине (видео)

В Украине набирает популярность новая смертельно опасная игра "Красная сова".

Журналистку "Джедаев" Екатерину Колган, которая ради эксперимента вступила в группу смерти, заставили резать собственные руки и не только.

Игроков заставляют не спать, ребенка превращают фактически в зомби. "Те, кто все это придумал, очень грамотно это просчитали: они сначала выбивают человека из сна, делают из него зомби, а потом им руководят. Это состояние приводит к потере самокритики, даже к шизофрении", - рассказал Юрий Погорецкий, сомнолог.

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Журналисты создали фейкову страницу Полины, ей якобы 14, у нее суицидальные наклонности. Главное правило в игре - быть онлайн, мгновенно отвечать на задания кураторов, а также смотреть психоделические видео посреди ночи.

Потом начинаются задачи: сначала кураторы приказали порезать руку и прислать им фото для подтверждения. На выполнение задания - 2 часа. Последнее задание - суицид, за невыполнение которого начинают угрожать и шантажировать.

Ранее СМИ сообщали, что история 14-летней Леры, пропавшей 30 ноября в Киеве, получила неожиданное продолжение. Она оказалась участником игры "Красная сова".