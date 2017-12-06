В Украине забили тревогу из-за новой суицидальной игры среди детей
Кулеба рассказал, как ведут себя дети-участники суицидальных групп.
В Украине набирает обороты новая суицидальная игра "Красная сова". Об этом на своей странице в Facebook сообщил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.
По его словам, сначала детей завлекают в игру: присылают им ссылку, по которой нужно перейти (она будто выдает ошибку).
"Но благодаря этой ссылке "кураторы" узнают ориентировочный адрес, где проживает участник. А потом, если ребенок отказывается выполнять какое-то задание, его шантажируют, что знают адрес и приедут к нему на "разборки", - пояснил Кулеба.
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Также уполномоченный Порошенко по правам ребенка рассказал, что одни из основных задач – постоянно быть online, мгновенно отвечать на сообщения кураторов, которые они присылают 24/7, смотреть психоделические видео посреди ночи и слушать аудио из "потустороннего мира".
Кроме того, Кулеба назвал основные поведенческие признаки участия ребенка в "группах смерти": отрешенность, усталость, постоянно хочет спать, сидит в сети посреди ночи, появляются порезы на руках.
Ранее СМИ сообщали, что история 14-летней Леры, пропавшей 30 ноября в Киеве, получила неожиданное продолжение. Она оказалась участником игры "Красная сова".