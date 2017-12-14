В Винницкой области установлен рекорд Украины по исполнению ста произведений Николая Леонтовича

На мероприятии присутствовали руководство области и представитель Национального проекта «Книга рекордов Украины» Игоря Пидчибия.

Экспертная комиссия, находясь три дня в Винницкой области, зафиксировала рекорд Украины «Выполнения свыше 100 произведений Николая Леонтовича на Всеукраинском фестивале хорового искусства имени Леонтовича». Это культурно-художественное явление вошло в «Книгу рекордов Украины».

На протяжении этих дней проходил Всеукраинский фестиваль хорового искусства имени Н. Д. Леонтовича, в котором приняли участие 1500 исполнителей 40-ка любительских и профессиональных хоровых коллективов Винницкой, Киевской, Ривненской, Харьковской, Одесской и Черниговской областей. Хоровыми коллективами выполнено 100 произведений М. Д. Леонтовича. Финальным аккордом мероприятия стал флеш-моб на площади Т. Г. Шевченко с участием участников Фестиваля, которые исполнили всемирно известного «Щедрика». Д. Леонтовича.

«Николай Дмитриевич Леонтович имел великий дар, дар который ему дал Бог. Своим трудом он раскрыл этот дар и на сегодняшний день мы много чувствуем через те чувства, которые объединяют каждого из нас его произведения. Мы готовились к этому дню три года, мы стремились видеть этот день именно таким каким он есть с гала-концертом, с флэш-мобом, с такой огромной палитрой исполнения произведений Великого композитора» - отметил Валерий Коровий.

Также в этом году впервые по инициативе областной власти по случаю празднования 140 летия со дня рождения Николая Леонтовича учреждена премия имени Н.Д.Леонтовича. И в этом году, по результатам комиссии по присуждению Премии руководители области вручили их победителям. В номинации «Профессиональные композиторы» Премию имени Н.Д.Леонтовича присуждена композитору Шведу Михаилу Богдановичу (г.Киев). В номинации «Профессиональные хоровые коллективы» - концертном учреждения культуры «Муниципальному академическому камерному хору «Киев».

Для справки:

На гала-концерте выступили городской академический камерный хор «Винница» (главный дирижер, народный артист Украины, профессор Виталий Газінький), многократный обладатель Гран-при Международных и всеукраїнськиї фестивалей хорового искусства; детский хор Свято-Преображенского Собора

Руководитель – Наталья Кременюк; хоровой коллектив Одесской Национальной музыкальной академии (Руководитель – Галина Шпак); академический хор Харьковской государственной академии культуры (Руководитель – Вячеслав Бойко); образцовый любительский хоровой коллектив младших классов «Солнышко» Винницкой ДМШ №1 (Руководитель – заслуженный работник культуры Украины Анна Гапоненко); народная любительская хоровая капелла имени М.Д.Леонтовича Тульчинского районного дома культуры – руководитель Любовь Грушко; вокальная группа академического ансамбля песни и танца «Подолье» Винницкой областной филармонии (Руководитель – заслуженный артист Украины Анатолий Кондюк

Главный хормейстер – заслуженный артист Украины Виктор Волков); хоровой коллектив Винницкого училища культуры и искусств им.М.Д.Леонтовича

(Руководитель – Ольга Бабошина); камерный хор «Воскресение».Ровно

(Руководитель – Александр Одинец); камерный хор ім.Д.Бортнянского, н.Чернигов

(Руководитель – Иван Богданов); муниципальный камерный хор «Киев», г.Киев

(Руководитель – лауреат Национальной премии им.Т.Г.Шевченко Николай Гобдич).