Заключенного в РФ Сенцова почтили на церемонии европейской киноакадемии в Берлине (видео)

Олега Сенцова почтили в Берлине во время вручения наград европейской киноакадемии. Часть церемонии посвятили именно пленнику Кремля, сообщает ТСН.

Китайский художник Ай Вэйвэй - гость вечера, который в свое время был арестован китайскими властями - написал Сенцову открытое письмо, которое зачитали со сцены. Вэйвэй призвал Москву немедленно освободить режиссера и всех бороться за то, чтобы в следующем году украинец стоял на сцене вместе с другими лауреатами.

Как сообщал УНИАН, по словам адвоката, в ноябре у Сенцова в колонии РФ начались проблемы с сердцем, а ранее он попадал в ШИЗО.