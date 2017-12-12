Заключенного в РФ Сенцова почтили на церемонии европейской киноакадемии в Берлине (видео)

11:13, 12 декабря 2017
Общество
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Ай Вэйвэй призвал Москву немедленно освободить режиссера и всех бороться за то, чтобы в следующем году украинец стоял на сцене вместе с другими лауреатами.

Олега Сенцова почтили в Берлине во время вручения наград европейской киноакадемии. Часть церемонии посвятили именно пленнику Кремля, сообщает ТСН.

Китайский художник Ай Вэйвэй - гость вечера, который в свое время был арестован китайскими властями - написал Сенцову открытое письмо, которое зачитали со сцены. Вэйвэй призвал Москву немедленно освободить режиссера и всех бороться за то, чтобы в следующем году украинец стоял на сцене вместе с другими лауреатами.

Как сообщал УНИАН, по словам адвоката, в ноябре у Сенцова в колонии РФ начались проблемы с сердцем, а ранее он попадал в ШИЗО.

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Теги: #приговор Сенцову#политзаключенные в России#Деятели искусства в поддержку Сенцова#Европейская киноакадемия#Сенцов в заключении