"Киборги" побили рекорд кассовых сборов за выходные, собрав более 8 миллионов

"Киборги" в первый уикенд собрали 8,186 млн кассовых сборов. Об этом заявил глава Госкино Филипп Ильенко.

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По словам Ильенко, за первую неделю показа "Киборги" собрали больше кассовых сборов, чем другие фильмы, вышедшие в прокат параллельно.

Фильм посмотрели 106 тыс. 350 зрителей. Этот фильм сейчас очень актуален, и я рад, что наш зритель так высоко его оценил. Для меня такой результат является оценкой зрителями работы Госкино", - рассказал Ильенко.

Продюсер фильма Иванна Дядюра заявила, что более полумиллиона грн от кассовых сборов будут перечислены на помощь украинским вооруженным силам.