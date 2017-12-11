"Киборги" побили рекорд кассовых сборов за выходные, собрав более 8 миллионов
16:38, 11 декабря 2017Общество
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По информации главы Госкино Филиппа Ильенко, за первый уикенд проката фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева "Киборги" собрал 8,186 млн гривен, новый рекорд для национальных фильмов в отечественном прокате по кассовым сборам.
Самая ожидаемая премьера зимы. На большие экраны выходит художественный фильм "Киборги" / скриншот
"Киборги" в первый уикенд собрали 8,186 млн кассовых сборов. Об этом заявил глава Госкино Филипп Ильенко.
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По словам Ильенко, за первую неделю показа "Киборги" собрали больше кассовых сборов, чем другие фильмы, вышедшие в прокат параллельно.
Фильм посмотрели 106 тыс. 350 зрителей. Этот фильм сейчас очень актуален, и я рад, что наш зритель так высоко его оценил. Для меня такой результат является оценкой зрителями работы Госкино", - рассказал Ильенко.
Продюсер фильма Иванна Дядюра заявила, что более полумиллиона грн от кассовых сборов будут перечислены на помощь украинским вооруженным силам.
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