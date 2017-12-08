В Черновцах бойкотируют прокат фильма "Киборги" - продюсер

7 декабря в украинский прокат вышел фильм "Киборги" Ахтема Сеитаблаева. До этого был цикл презентаций в Мариуполе, Запорожье, Днепре, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, а официальная премьера картины состоялась 6 декабря в Киеве.

Продюсер фильма Иванна Дядюра рассказала об особенностях проката новой ленты, передает ZN.UA.

По словам Дядюры, для проката на экранах Украины выпущено 158 копий "Киборгов". "Если сравнивать, то, например, фентези "Сторожевая застава" — 149 кинотеатров, кинокомедия "DZIDZIO контрабас" — 154 кинотеатра", - отметила она.

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Вместе с тем, не все кинотеатры откликаются на предложение пустить в прокат сложную военную драму. "Например, в Черновцах есть два современных кинотеатра — имени Ольги Кобылянской и "Кинопалац". Они отказались брать "Киборгов" в прокат", - заявила Дядюра.

При этом, по ее словам, отказ не был ничем мотивирован. "Мы им сначала писали письменные запросы, звонили. Но там просто перестали брать трубку и отвечать. И вот, пожалуй, таких откровенных бойкотов "Киборгов" больше в Украине нигде и не было", - добавила продюсер.

Лента "Киборги" посвящена одной из самых героических страниц современной истории Украины – 242-дневной обороне Донецкого аэропорта.