Инвесторы из "Семьи" уничтожают памятник времен Руси в центре Киева - СМИ

Несколько лет назад в Киеве на Почтовой площади во время реконструкции наткнулись на улицу 11-12 века. В этом районе происходило Крещение Руси.

Как отмечается в сюжете ТСН.Тиждень, все это может исчезнуть, потому что инвестор, который строит под площей торговый центр, должен устроить плиту, по сути, разрушив все ранее найденные находки.

По словам директора Центра археологии Киева Михаила Сагайдака, найден интересный комплекс, который был обнаружен в начале раскопок. Всего было найдено 11 захоронений. Это место в нормальных странах обнесли бы огромным забором и недопускали никого, кроме археологов. Найденное проливает много света на историю - уже сейчас высказывают гипотезы, что именно по этим откопанным ландшафтам люди шли к месту Крещения Руси. Здесь произошло зарождение украинцев, а следовательно, это сакральное место для государства.

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"Идет территория забора, линия забора. На той стороне улица, а на этой стороне оказалось, что это все застроено. Усадьба. Например, есть развал печи. Эта печь, объект сгорели примерно на самом рубеже 12-13 столетий. Очень мощный пожар", - отметил Сагайдак.

В летописях про это время вспоминаются мощные нападения на Киев русских князей, которые жгли Подол.

Археолог Михаил Сагайдак говорит, что с началом реконструкции Почтовой сюда приезжало много чиновников, которые обещали поддержку. "Кто не бережет своей истории, тот не имеет будущего. Однозначно, это должно быть сохранено", - заявлял мэр Киева Виталий Кличко.

Но сейчас часть ценных раскопок оказалась под угрозой. Коррупция уничтожает тысячелетнюю историю буквально кусками.

История реконструкции Почтовой площади тянется с начала 2000-ых. Приступили к работам только в 2013 году. Во времена Януковича глава правительства Николай Азаров буквально усеял Киев разнообразными развязками за бюджетные средства. Миллиардные тендеры выигрывали свои компании. Чтобы улучшить трафик в этом месте - предложили прорубить тоннель и построить эстакаду. Под площадью под видом реконструкции развязки должен расположиться торговый центр.

После объявления инвестиционного конкурса создается компания "Хенсворд Украина”. Ее материнская компания – “Хенсворд Имплекс”, которая является учредителем ООО "Виас Групп", последняя зарегистрирована в Броварах по одному адресу с еще одной фирмой "Дом лесника", которое владело резиденцией Януковича в Сухолучье. По тому же адресу в Броварах была зарегистрирована фирма "Энерго семь" во главе с Мариной Пелых, женой руководителя Государственного управления делами Андрея Кравца. Последнего называли завхозом Януковича и человеком экс-главы администрации президента Сергея Левочкина. Сейчас фирмы из орбиты Андрея Кравца сменили свою прописку.

Бывшие чиновники подтвердили - инвестиционную часть Почтовой тогда передали Кравцу. Инвестиционный проект оценили в 76 миллионов гривен, из которых 5% или почти четыре миллиона гривен инвестор должен был заплатить городу на развитие. По сути, за эти средства тысячи квадратных метров площади на то время перешли в частную собственность Кравца. Так, город за полмиллиарда возводит развязку и тоннель, а инвестор - торговый центр под площадью. Именно тогда и наткнулись на фрагменты усадеб и улиц.

Несмотря на это, техника работала и вбивала сваи будущего подземного торгового центра. Сейчас найденная археология находится на грани уничтожения.

Между этажами нужно установить монолитную плиту. Кроме функции пола она будет выполнять еще и функцию крепления свай. Копать вниз для сооружения еще одного этажа уже нельзя, потому что временные колонны, без установки монолитной плиты, просто рухнут вместе с площадью. Однако установка этой плиты буквально срезает все находки и исключит раскопки под ней.

Археологи предлагают сделать здесь музей. В археологии, in situ сказываются артефакты, которые не были перемещены со своего первоначального места расположения, а консервируются прямо там. Подобные музеи существуют во многих странах мира. В частности, известен Акрополь в Афинах. Подобное предложил и австрийский археолог, который был здесь.

Позиция застройщика - все артефакты вынести, законсервировать, а потом расположить в комнате 10 на 10. Инвестор отвел под музей чуть более 100 квадратных метров. Говорит, у него проект согласован со всеми. Представитель инвестора отказался от встречи. Директор "Хенсворд Украина" Марина Ткаченко не ответила на предложение встретиться. Позиция застройщика - установка плиты, что подтверждено и Институтом строительных конструкций.

Заместитель директора учреждения подтверждает - без плиты копать вниз нельзя. Однако не на камеру уверяет - возможны варианты. "Как-то надо внутри. Просто этим никто не занимался. Этот метод раскопки когда-то был принят в проекте, разработан... Теоретически возможны другие варианты разработок. Но нужно думать, иметь расчеты", - сказал чиновник.

Варианты, как укрепить площадь и не разрушать археологию, возможны. В свою очередь, инвестору надо быстрее вытащить археологию и достроить минус второй этаж, но тогда о подземном музее можно забыть.

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В Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева заявили, что условия диктует инвестор, который делает проект.

За сохранение места Крещения Руси и устройства там музея высказался патриарх Филарет. Петицию на мэра Кличко подписали тысячи киевлян.

Недавно заседание Комитета культуры парламента рекомендовало не устанавливать плиту, а сделать там подземный музей. Как заявил заместитель мэра Киева Алексей Резников, на следующей неделе начнут искать альтернативу плите и среди приглашенных инженеров-конструкторов. Это поможет археологам продолжить раскопки и дойти до 11 века.

Но кроме плиты существует другая проблема. За все годы Институт археологии НАН не перенял и не разработал технологии консервации дерева, которое лежало в земле долгое время. Поэтому надо приглашать специалистов из-за рубежа. Тем временем, на днях находки в очередной раз залило водой. Очевидно, что вопросы Почтовой площади - даже не местного, а государственного уровня. Возможно, руководству государства стоит вмешаться в этот процесс, потому что есть риск, что будет потеряно значительно больше, чем старинные фундаменты и заборы.