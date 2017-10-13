В КГГА пообещали проверить строительство на Почтовой площади на месте раскопок улиц времен Киевской Руси (видео)

В центре Киева сооружают торговый центр на месте раскопок улиц времен Киевской Руси. Накануне там уже ровняли почву под бетонную плиту, которая станет полом магазина, сообщает ТСН.

Читайте такжеСекретарь Киевсовета: открытие Театра на Подоле не исключает возможность его снести

Процесс сняли на видео общественные активисты и пришли на раскопки с акцией протеста. Городская власть обещала на том месте построить музей для сохранения уникальных находок, но до сих пор этого не сделала.