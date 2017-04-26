Конфликт инвестора и археологов парализовал раскопки на Почтовой площади в Киеве

Археологи прекратили раскопки на Почтовой площади из-за долгов по зарплате. При отсутствии профессиональных исследовательских работ случайно найденные кварталы ХІІ века заваливают мешками с мусором, говорится в сюжете ТСН.

Историческая находка находится на глубине 5-6 метров от уровня современного Киева. Раскопана только часть старых улиц. Идеально сохранены водопровод, гидрозащитные постройки и даже деревянные лестницы, которыми тогдашние горожане спускались к реке Почайна. Несколько лет назад выделить деньги на исследование и сохранение выявленного археологического клада обещали и тогдашний министр культуры Вячеслав Кириленко, и мэр Киева Виталий Кличко.

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От идеи построить торгово-развлекательный центр никто не отказался – правда, инвестор согласился отдать часть участка музейщикам и даже оплатить археологические исследования в расчете, что будущий музей увеличит поток туристов, соответственно, и посетителей центра. Раскопки продолжались более двух лет, но последние четыре месяца никто не работает, потому что инвестор перестал платить.

Заместитель председателя КГГА Анна Старостенко обещает повлиять на инвестора, однако просит археологов также не тянуть с выполнением обещанного. "Мы обязываем инвестора оплатить долг перед археологами, не затягивать по финансированию своих обязательств. Но здесь мяч на стороне археологов, которые должны нам предоставить концепцию музея, которая на сегодня, к сожалению, еще не представлена", - заявила она.

Однако, археологи отказываются говорить о "мифической концепции", пока не решена вполне реальная проблема с застройщиком. Последний хочет сворачивания научных исследований и возвращения к бизнес-строительству, тогда как археологи настаивают на необходимости копать еще глубже. Поэтому в городской власти отмечают, что от планов появления музея не отказываются, однако и сроков назвать из-за текущей ситуации не могут.

Как сообщал УНИАН, в начале 2015 года во время строительных работ на Почтовой площади была обнаружена часть улицы времен Киевской Руси и другие артефакты XI-XII веков. Остатки зданий находятся в относительно неплохом состоянии - они сохранились под толстым слоем почвы. Над этим местом в XVII-XVIII веках находилась городская пристань. Не исключено, что рядом под слоем земли есть остатки других зданий.