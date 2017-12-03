Меморандум о сотрудничестве подписали райгосадминистрации Винницкой и Луганской областей

Состоялась встреча председателя Винницкой областной государственной администрации Валерия Коровия с председателем Новоайдарской райгосадминистрации Луганской области Виктором Сергиенко и первым заместителем Белокуракинськой райгосадминистрации Луганской области Сергеем Щебетенком.

Во время встречи были подписаны соглашения о сотрудничестве между Новоайдарской райгосадминистрацией и Литинской РГА и Белокуракинской РГА и Тывровской райгосадминистрацией.

Главными пунктами соглашений определено содействие волонтерской деятельности. Также, по соглашениям стороны будут способствовать обеспечению специалистов, привлеченных к работе в учреждениях образования, культуры, здравоохранения месту временного проживания. Согласовано также координировать в пределах своей компетенции, стажировку с целью обмена опытом специалистов в учреждениях образования, культуры, здравоохранения.

Читайте такжеНа Винничине появился местный рыжий Хатико

Стороны будут обмениваться информацией относительно перспектив развития аграрно-промышленного сектора экономики, содержания программ социально-экономического развития территорий и инвестиционных проектов и предоставлять предложения по привлечению инвестиций на территории Новоайдарского и Белокуракинского районов.

В социальной сфере стороны будут обмениваться опытом работы с незащищенными слоями населения, в том числе внутренне перемещенными лицами. Также содействовать развитию семейных форм воспитания и подбора детей для устройства в приемные семьи.

Во время встречи председатель Винницкой ОГА Валерий Коровий отметил, что Винниччина готова поддерживать тесные отношения со всеми регионами Украины, а сегодняшняя встреча очерчивает тенденции сотрудничества ради единства, устойчивого развития и социально-экономического становления нашего государства.

​