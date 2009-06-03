Украине и Турции нужна зона свободной торговли

Украина и Турция в ближайшее время намерены приступить к формированию зоны свободной торговли между странами.

Как сообщали УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины, договоренность об этом была достигнута сегодня в Анкаре (Турция) в ходе встречи министра экономики Украины Богдана ДАНИЛИШИНА и государственного министра Турецкой Республики Зафера ЧАГЛАЯНА.

«Правительство Украины готово к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству с Турецкой Республикой, направленному на общую реализацию крупных инвестиционных проектов», – отметил Б.ДАНИЛИШИН. Прежде всего такие проекты связаны с проведением в Украине финальной части европейского первенства по футболу Євро-2012 – строительство автодорог, аэропортов, гостиниц.

Напомним, на сегодняшний день Украина и Турция провели три раунда консультаций по Соглашению о свободной торговле, последний – 20-21 мая 2009 года в Киеве.

Справка УНИАН. В 2008 году в торговле товарами с Турцией Украина имела самое большое позитивное сальдо среди всех внешнеторговых партнеров – 2 млрд. 674 млн. долл. США. Турция заняла второе место (после Российской Федерации) среди основных потребителей украинских экспортных товаров.

За 2008 год общий товарооборот (товары и услуги) между Украиной и Турцией увеличился на 41,67% и составил 6 млрд. 987,92 млн. долл., что на 2 млрд. 055,48 млн. долл. больше, чем в 2007 году. При этом экспорт увеличился на 27,76%, или 1 млрд. 049,81 млн. долл., импорт – на 87,36%, или 1 млрд. 005,67 млн. долл.