"Маршруточная мафия" в Киеве: почти каждое второе авто ездит нелегально (видео)

В Киеве журналисты провели инспекцию транспорта и попытались выяснить как маршрутчики устраняют конкурентов в столице. Об этом говорится в сюжете программы "Гроші".

Оказывается, почти каждая вторая маршрутка ездит нелегально. По документам украинцы ездят на новеньких маршрутках, а на деле - некоторым авто скоро исполнится 20 лет.

"Они делают капитальный ремонт двигателя на бумаге, физически его могут и не делать, и автомобиль который был 2000-го года становится 2017-го", - заявил юрист Виктор Медведь.

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Такая фальсификация - способ устранить конкурентов на самый прибыльный маршрут, поэтому новый автопарк бессилен против "ржавых ветеранов".

"Чем чернее рынок, тем больше поток коррупции. Никто не заинтересован в прозрачных перевозках", - считает юрист.

За маршрутки в столице отвечают Служба безопасности на транспорте и транспортный департамент КГГА. Эксперты говорят, что без этих ведомств на рынок никто не зайдет.

Говорят на каждый маршрут есть своя такса - в зависимости от прибыльности. "Один маршрут может принести 30-40 тысяч долларов за сезон", - отметил юрист.

Журналисты арендовали "Богдан", придумали номер и отправились по одному из популярных маршрутов Киева. Естественно автобус не остался незамеченным - в адрес журналистов начали поступать угрозы от акул "маршруточного бизнеса".

Ранее сообщалось, что в частных маршрутках Киева подорожал проезд.