Шестеро раненых в Ощадбанке - в тяжелом состоянии

Число пострадавших в результате взрывов в филиале Ощадбанка в Мелитополе составило 25 человек, из них шестеро - в тяжелом состоянии.

Об этом УНИАН сообщил находящийся на месте происшествия заместитель председателя Запорожской областной государственной администрации Николай ФРОЛОВ.

"В общей сложности пострадало 25 человек - это окончательные данные. Двое пострадавших - дети. Состояние здоровья шестерых пострадавших квалифицируется медиками как "тяжелое". Все "тяжелые" - взрослые", - сообщил Н.ФРОЛОВ.

По его словам, представители силовых структур (на месте происшествия сейчас находятся прокурор Запорожской области, начальник Запорожского главка милиции и начальник УСБУ в Запорожской области - УНИАН) на данный момент еще не определились с квалификацией произошедшего.

"Сейчас руководители силовых структур находятся на совещании, и по какой статье Уголовного кодекса будет возбуждено уголовное дело будет известно только после его завершения", - сообщил Н.ФРОЛОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Мелитополе, на проспекте 50 лет Победы, 36/1, в помещении отделения Ощадбанка, на первом этаже девятиэтажного жилого дома произошли, по данным МЧС, два взрыва.