Власти - икра, людям - булочки: активистов возмутило, как отмечали День инвалидов в Коростене (видео)

В соцсетях активно обсуждают так называемый "праздничный обед" в Коростенском обществе слепых. Видео с мероприятия выложили местные активисты.

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На нем сняли накрытые столы для почетных гостей и для людей с недостатками зрения. Стол для приглашенных гостей, среди которых и нардеп, и чиновники, в том числе глава Коростеня - заставлен яствами, а вот на столах слабовидящих - печенье, вафли и булочки.

Даже попить, сок или обычную воду людям на стол не поставили.