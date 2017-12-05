Власти - икра, людям - булочки: активистов возмутило, как отмечали День инвалидов в Коростене (видео)
11:06, 05 декабря 2017Общество
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В соцсетях активно обсуждают так называемый "праздничный обед" в Коростенском обществе слепых. Видео с мероприятия выложили местные активисты.
В соцсетях активно обсуждают так называемый "праздничный обед" в Коростенском обществе слепых. Видео с мероприятия выложили местные активисты.
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На нем сняли накрытые столы для почетных гостей и для людей с недостатками зрения. Стол для приглашенных гостей, среди которых и нардеп, и чиновники, в том числе глава Коростеня - заставлен яствами, а вот на столах слабовидящих - печенье, вафли и булочки.
Даже попить, сок или обычную воду людям на стол не поставили.
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