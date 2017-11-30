Концерт рэпера Басты в Киеве отменили

Концерт российского рэпера Басты (наст. имя Василий Вакуленко), который должен был пройти в Киеве 1 декабря, отменен. Об этом сообщается на странице клуба Stereo Рlaza в Facebook.

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"Концерт Басты в Киеве в Stereo Plaza отменен в связи с запретом въезда на территорию Украины. Все ранее приобретенные билеты подлежат возврату в билетных кассах. Порядок и сроки возврата будут обьявлены отдельно в понедельник 4 декабря" - говорится в сообщении.

Отметим, что несмотря на запрет въезда рэперу, организаторы не спешили отмнять концерт. Большинство билетов на мероприятие были распроданы.

Напомним, что СБУ запретило Басте въезд в Украину на три года.