Известному российскому рэперу запретили въезд в Украину (документ)

Известный российский рэпер Василий Вакуленко (Баста) стал персоной нон грата в Украине. В ответе СБУ говорится, что было принято решение запретить Басте въезд в Украину на три года, передает "Апостроф".

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"Согласно ст.13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" Службой безопасности Украины в интересах обеспечения безопасности государства принято решение о запрете въезда в Украину указанному Вами в запросе гражданину РФ сроком на три года", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, рэпер Баста после концертов в Крыму спокойно дал сольник в Киеве 17 июня.

С апреля этого года музыкант внесен в базу центра "Миротворец" в связи с нарушением украинского законодательства. Василий Вакуленко неоднократно посещал аннексированный Россией Крым. Также в разделе "Чистилище" Басту уличили в отрицании российской агрессии.