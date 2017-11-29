СМИ назвали молодых звезд, за которыми стоит следить в 2018 году

Музыкальный отдел британской телерадиокомпании ВВС составил рейтинг из 16 самых многообещающих молодых музыкантов 2018 года. Рейтинг был представлен на сайте компании, пишет ZN.UA.

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Список объединяет в себя исполнителей, за творчеством которых стоит следить в новом году, и был составлен на основе оценок 173 музыкальных экспертов.

В список вошли поп-певица ALMA, рэперша IAMDDB, кантри-исполнительница Джейд Берд, R&B-исполнитель Khalid, поп-певец Льюис Капальди, инди-исполнительница Nilüfer Yanya, рэпер Not3s, инди-группа Pale Waves, певцы Rex Orange County, Сэм Фендер, Том Уокер, поп-певицы Сигрид и Билли Эйлиш, группа Superorganism, исполнительница в стиле электро Yaeji и рэпер Yxng Bane.

Как отмечают составители рейтинга, ранее в подобные списки вошли Адель, Сэм Смит и другие.