В Госкино заявили о намерениях запретить сериал "Сваты" в Украине

Зампредседателя Госкино Сергей Неретин сообщил, что прокатное удостоверение сериалу "Сваты" в Украине будет аннулировано после попадания актера Добронравова в "черный список" Минкульта.

"На практике это означает, что сериал не смогут показывать на украинских телеканалах и в кинотеатрах", - уточнил он в комментарии "Эспрессо".

Читайте также"Злодеи, идите в ж...пу": Зеленский отреагировал на скандал вокруг "Сватов" (видео)

28 ноября Министерство культуры Украины внесло в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности государства, российского актера Федора Добронравова, звезду сериала "Сваты".

Как сообщал УНИАН, ранее Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда сроком на три года Добронравову.

Вскоре украинский шоумен, актер, звезда "95 Квартала" Владимир Зеленский записал видеообращение относительно возможного запрета сериала "Сваты" в Украине.