"Какого черта, сначала поборите свое кумовство": Зеленский жестко прокомментировал возможный запрет "Сватов" (видео)

Украинский шоумен, актер, звезда "Квартала 95" Владимир Зеленский записал видеообращение по поводу возможного запрета сериала "Сваты" в Украине. Видео артист опубликовал в Facebook.

"В СМИ обговаривается такой важный для нашей страны вопрос – запретить сериал "Сваты". Без этого ж никак не растет экономика", - говорит Зеленский.

Артист раскритиковал действия СБУ.

"Связи между Добронравовым и тысячей людей, которые работали над этим проектом последние 15 лет, никакой нет. Этот сериал любят миллионы. Если сейчас задача СБУ и всех наших комитетов – забрать этот сериал от людей, ну так вы так и скажите, а не придумывайте различные поводы", - говорит шоумен.

Читайте такжеАктер Зеленский отказался от господдержки после обвинений в попрошайничестве

"Если кому-то не нравится слово "сваты", вам ближе слово "кумы", это я могу понять. Так вы сначала поборите свое кумовство, а потом будете бороться с нашими "Сватами". Вы боритесь с тем, что людей объединяет, объединяет миллионы телезрителей, все эти долгие годы", - заявил Зеленский.

Артист добавил, что это украинский сериал, придуманный им и его коллегами.

"И этот сериал снят на наши деньги, нашими людьми. Какого черта вы что-то там вообще предлагаете? Кто вы такие? Если вы Служба безопасности Украины, займитесь безопасностью Украины, чтобы на улице можно было свободно пройти и детям было не страшно. А от "Сватов" пока ни один человек не повесился", - подытожил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда сроком на три года гражданину РФ актеру Федору Добронравову.

Позже СМИ стали сообщать, что в Украине готовятся запретить сериал "Сваты".