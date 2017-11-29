Леди Гага продемонстрировала свое декольте верхом на лошади (видео)

Американская певица Леди Гага отпраздновала свои две номинации на премию "Грэмми-2018", поделившись в сети видео верховой езды.

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31-летняя певица поборится в номинации "Лучший поп-вокальный альбом" за свою пластинку "Joanne" и "Лучшее сольное поп-исполнение" за сингл "Million Reasons". «Я смиренна и благодарна!», - певица поблагодарила в соцсетях своих поклонников.

Юбилейная 60-я церемония вручения премий состоится 28 января 2018 года в нью-йоркском комплексе Madison Square Garden. Трансляцию будет вести телекомпания СBS.

Всего премия будет присуждена в 84 номинациях. Претендовать на награды могут артисты, выступавшие в период с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года, а также произведения, исполненные в этот период.