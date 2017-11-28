Прокуратура направила в суд обвинительный акт против подозреваемых в убийстве Бузины

Прокуратура Киева сегодня направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемых Андрея Медведько и Дениса Полищука по обвинению в совершении в апреле 2015 умышленного убийства публициста Олеся Бузины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, обвинительный акт направлен для рассмотрения по существу в Шевченковский районный суд.

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Кроме того, потерпевшими в уголовном производстве заявлены гражданские иски к подозреваемым на общую сумму 1,5 млн грн.

Прокуратура в июне текущего года завершила расследование этого резонансного преступления, после чего материалы уголовного производства были предоставлены сторонам для ознакомления.

Действия подозреваемых квалифицированы по п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.1 ст.263 (незаконное хранение оружия) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщал УНИАН, Бузину застрелили 16 апреля 2015 на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева возле дома, где он жил.

По подозрению в его убийстве задержали двух киевлян – Андрея Медведько и Дениса Полищука.

В декабре 2015 года суды изменили им меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.