Аваков назвал имена подозреваемых в убийстве Бузины

Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

«Убийство Бузины раскрыто… Сегодня утром двое установленных подозреваемых были задержаны. Двое киевлян: Медведько Андрей Александрович, 27.09.1989 г.р, Полищук Денис Валерьевич, 14.06.1990 г.р.,», - написал Аваков.

Он отметил, что уголовный розыск и следствие МВД на протяжении двух месяцев проводили расследование этого убийства. Были установлены факты и получены прямые доказательства участия в этом преступлении группы лиц, в том числе непосредственные исполнители убийства.

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«Нами установлено, когда, где и у кого указанные лица приобретали автомобиль, на котором впоследствии следили за Бузиной. Именно на этом автомобиле преступники и скрылись с места убийства», - пишет Аваков.

По его информации, впоследствии указаний автомобиль был установлен и изъяты вещественные доказательства. По результатам проведенных судебных экспертиз получены прямые доказательства причастности указанных лиц к совершению этого убийства.

«Когда я говорю прямые доказательства, это - в том числе экспертизы ДНК с брошенной преступниками одежды с места преступления, экспертизы следов в автомобиле, прямые опознания свидетелей, материалы негласного наблюдения, которое вели оперативники уголовного розыска МВД в отношении подозреваемых в преступлении», - отметил министр, добавив, что после проведения всех необходимый гласных и негласных следственных действий, сбора всех необходимых прямых улик и доказательств рано утром 18 июня указанные лица были задержаны.

Как сообщалось, Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе столицы возле дома, где он жил.