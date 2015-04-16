Появились подробности убийства Бузины: стреляли из пистолета ТТ, есть 5 свидетелей (фото)

Как сообщает «Апостроф», по словам главы столичного МВД Александра Терещука, преступление произошло после 13:00. Версии убийства пока не называются, в прокуратуре создана группа, которая будет заниматься расследованием дела. Идет поиск убийц.

Бузина был убит, возможно, из пистолета ТТ, пулями калибра 7.62. Он погиб от ранений в грудь и голову.

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Разыскивается синий «Форд», предположительно принадлежащий убийцам.

По одной из версий, которую озвучила соседка погибшего, синяя машина стояла возле его дома не один день, поэтому возможно, что за Бузиной следили. Перед убийством он собирался на пробежку. Кроме того, авто преступников сняла камера.

Напомним, Олеся Бузину убили в г. Киеве, около 13.20 в Шевченковском районе столицы на улице Дегтяревская возле дома, где проживал журналист.По данным милиции, есть пять свидетелей преступления.