В Днепре почтили память жертв Голодомора (фото)

В Днепре возле мемориала жертвам Голодомора и политических репрессий на 9-м километре Запорожского шоссе, сегодня состоялся митинг-реквием.

Читайте такжеВ Украине сегодня чтят память жертв Голодомора 1932-1933 годовКак передает корреспондент УНИАН, в нем приняли участие граждане, представители партий и общественных организаций, руководители города и области, духовенство.

Жертв голода и коммунистических репрессий почтили минутой молчания, священники отслужили панихиду, а присутствующие возложили цветы к мемориалу жертвам Голодомора.

«Сегодня мы чтим память погибших в результате искусственного голода, созданного советской властью для уничтожения украинского крестьянства... Мы должны помнить страшные преступления против украинского народа с целью не допустить подобного в будущей истории», - отметил председатель Днепровского общества политических заключенных и репрессированных Иван Дремлюга.

Как известно, в апреле 1933 года голод охватил практически всю Украину. Днепропетровская область понесла наибольшие потери: из всего количества зарегистрированных в Украине смертей от голода в том году 70% приходится именно на эту область.