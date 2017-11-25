В Днепре почтили память жертв Голодомора (фото)

14:22, 25 ноября 2017
Общество
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В городе возле мемориала жертвам Голодомора и политических репрессий прошел митинг-реквием.

Горожане несли к мемориалу цветы \ Фото: Александр Лаур

В Днепре возле мемориала жертвам Голодомора и политических репрессий на 9-м километре Запорожского шоссе, сегодня состоялся митинг-реквием.

Читайте такжеВ Украине сегодня чтят память жертв Голодомора 1932-1933 годовКак передает корреспондент УНИАН, в нем приняли участие граждане, представители партий и общественных организаций, руководители города и области, духовенство.

Жертв голода и коммунистических репрессий почтили минутой молчания, священники отслужили панихиду, а присутствующие возложили цветы к мемориалу жертвам Голодомора.

В Днепре почтили память жертв Голодомора \ Фото: Александр Лаур

«Сегодня мы чтим память погибших в результате искусственного голода, созданного советской властью для уничтожения украинского крестьянства... Мы должны помнить страшные преступления против украинского народа с целью не допустить подобного в будущей истории», - отметил председатель Днепровского общества политических заключенных и репрессированных Иван Дремлюга.

Днепропетровская область понесла наибольшие потери вследствии Голодомора \ Фото: Александр Лаур

Как известно, в апреле 1933 года голод охватил практически всю Украину. Днепропетровская область понесла наибольшие потери: из всего количества зарегистрированных в Украине смертей от голода в том году 70% приходится именно на эту область.

Священники отслужили панихиду по погибшим \ Фото: Александр Лаур

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