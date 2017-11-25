Конгресс украинцев призывает мир признать Голодомор актом геноцида всеми правительствами государств и ООН

Вопреки попыткам коммунистических властных структур уничтожить украинский народ и попыткам дезинформировать и стереть из человеческой памяти преступление Голодомора, сегодня правда о нем хорошо задокументирована.

Это подчеркивает Всемирный конгресс украинцев в своем заявлении по случаю 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов, текст которого передан УНИАН.

«В субботу, 25 ноября, международное сообщество присоединится к мировому украинству в чествовании жертв Голодомора 1932-33 годов - геноцида украинского народа, который запугал, но не сломал украинскую нацию в своем стремлении жить в достоинстве и на свободе», - говорится в документе.

В СКУ сообщили, что они начинают памятные мероприятия к 85-й годовщине Голодомора, которые пройдут в течение года и завершатся в ноябре 2018 года.

«Обязанность каждого, кто живет в свободном мире, учесть уроки Голодомора не только с целью поддержки украинского народа, но и для защиты принципов правды, демократии и основных прав человека», - подчеркивается в заявлении.

ВКУ призывает международное сообщество укрепить свои усилия, направленные на дальнейшее повышение международной осведомленности о Голодоморе и содействие признания Голодомора актом геноцида всеми правительствами государств мира и Организацией Объединенных Наций.

«ВКУ также призывает всех потомков жертв Голодомора стать голосом членов семьи, которые больше не могут говорить сами за себя. Нам надо помолиться за души жертв Голодомора, зажечь свечу памяти о них и рассказать их воспоминания», - добавили авторы заявления.

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*** Сегодня в Украине чествуют память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Однако самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.

Ежегодно Украинский институт национальной памяти предлагает специальную тему Дня для подчеркивания определенного аспекта этой трагедии. В этом году такой темой является «Голодомор - месть за свободу, месть за революцию».

В Киеве и других городах Украины состоятся траурные мероприятия памяти жертв Голодомора.