В Житомире пройдет турнир по волейболу "Герои среди нас" памяти погибшего в АТО земляка Ильницкого

28 ноября в Житомире пройдет турнир по волейболу «Герои среди нас» памяти погибшего в АТО земляка Дмитрия Ильницкого.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, 28 ноября в спортивном зале Житомирского национального агроэкологического университета, по улице Фещенко-Чопивского, 31, будет проходить городской турнир по волейболу «Герои среди нас», памяти выпускника этого заведения, бойца 95-й отдельной аэромобильной бригады, земляка житомирян Дмитрия Ильницкого, который погиб во время проведения антитеррористической операции.

В соревнованиях примут участие студенческие мужские команды Житомирского национального агроэкологического университета, Житомирского государственного университета имени Ивана Франко и Житомирского государственного технологического университета. Также к участию в турнире приглашены волейбольную команду 95 десантно-штурмовой бригады.

"Открытие соревнований в 15.00 час. Начало игр - в 15.30", - отмечают организаторы мероприятия.

Как сообщал УНИАН, участник антитеррористической операции, боец 95-й аэромобильной бригады, житомирянин Дмитрий Ильницкий погиб 30 ноября под Донецким аэропортом. Воин родился 29 ноября 1990 года, в 2013-м он закончил Житомирский национальный агроэкологический университет. В 95-й бригаде Ильницкий командовал аэромобильным десантным взводом.