Кабмин увеличил количество призывников для усиления охраны арсеналов ВСУ

Кабинет министров Украины увеличил численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в Вооруженных Сил осенью 2017 года на 2000 человек.

Соответствующее распоряжение от 22 ноября 2017 г. № 825-р опубликовано на Правительственном портале.

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Предполагается, что это решение даст возможность повысить обороноспособность государства относительно обеспечения надлежащей охраны и обороны арсеналов, баз, складов Вооруженных Сил, на которых хранятся взрывоопасные средства.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Кабинет министров Украины утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу и объем расходов для проведения призыва в октябре-ноябре 2017 года.

1 октября началась осенняя призывная кампания на срочную военную службу в ВСУ, Нацгвардию и Госспецслужбу транспорта. 30 ноября призывные комиссии закончат работу.

Ранее планировалось этой осенью призвать призвать почти 10 тыс. 460 юношей.