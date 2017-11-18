В Житомире срочники-десантники приняли военную присягу на верность украинскому народу (фото)

18 ноября в Житомире на строевом плацу 199 Учебного центра Высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины около четырех сотен военнослужащих срочной военной службы торжественно приняли военную присягу на верность украинскому народу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Командования Высокомобильных десантных войск ВС Украины.

Как отмечается в сообщении, срочников-десантников поздравили родители, родные, близкие, друзья, духовенство и житомиряне.

Перед составлением присяги молодым пополнением проходили занятия по боевой подготовке: огневая, тактическая, медицинская, воздушнодесантная разведка, обкатка танком, и тому подобное.

В ближайшее время молодые воины совершат свой первый прыжок с парашютом.

Сегодня же священный ритуал принесения присяги начался с торжественного построения и выноса Государственного флага Украины.

"Родина доверяет вам защиту своей свободы, суверенитета и Независимости. Поздравляю вас с замечательным событием в вашей жизни – сложением военной присяги на верность украинскому народу", – отметил, обращаясь к срочникам, временно исполняющий обязанности командующего Высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины генерал-майор Юрий Содоль.

Также воины прошли торжественным маршем.

Для участников праздника срочники-десантники продемонстрировали элементы рукопашного боя и воссоздали тактический эпизод, применив бронетехнику, холостые патроны и различные пиротехнические средства.

После этого присутствующие осмотрели современные образцы стрелкового оружия и боевой техники, находящейся на вооружении частей Высокомобильных десантных войск.

Напомним, что 199-й Учебный центр ВДВ – единственное в Украине учебное заведение, предназначенное для подготовки, переподготовки, повышения квалификации личного состава воинских частей и подразделений Высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины.