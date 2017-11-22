В Киеве открылся первый Украинский женский конгресс (видео)

В Киеве 22 ноября в 10 часов при участии первых лиц государства открылся первый Украинский Женский Конгресс, который собрал триста самых активных и успешных женщин и мужчин из политики, бизнеса, неправительственных организаций и медиа.

Конгресс организован по инициативе Межфракционного депутатского объединения в Верховной Раде «Равные возможности». Цель этого мероприятия - объединить успешных женщин и мужчин вокруг идеи обеспечения гендерного равенства в различных секторах украинского общества как базового элемента устойчивого развития нашего государства.

Конгресс продлится два дня – 22 и 23 ноября, в его рамках состоится 7 дискуссионных панелей по вопросам усиления политического и общественного участия женщин на различных уровнях, привлечения женщин к процессу миротворчества и сектору безопасности, борьбы с гендерно обусловленным насилием, а также преодоления гендерных стереотипов и усиления гендерного образования и просвещения.

В тематических обсуждениях примут участие первые лица государства, украинские и иностранные парламентарии, представители правительства, международных организаций, местного самоуправления, отечественные и зарубежные эксперты.

Также на Конгрессе будут представлены две фотовыставки – «Не женское дело», подготовленная в рамках кампании против сексизма в политике и СМИ «Уважение» при поддержке Национального Демократического Института в партнерстве с Благотворительным фондом «Добрая открытка», и «Женщины, мир и безопасность в Украине», которую инициировал «Украинский женский фонд» при поддержке ООН Женщины.