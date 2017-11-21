Без окон и дверей: журналисты показали как живут люди через два месяца после взрывов на складах в Калиновке (видео)

Счастье, Балаклея, Калиновка - города, которые объединяет одна общая беда - взрывы на военных складах. Тысячи поврежденных домов, сотни разрушенных жизней и миллионы из госбюджета на реанимацию поврежденных взрывной волной населенных пунктов. Однако дошли ли эти деньги до людей, которые вследствие взрывов моментально превратились в бомжей, зясовували корреспонденты программы "Деньги".

Читайте такжеСреди обломков и руин: журналисты показали, как живут в селе под Калиновкой после взрывов (видео)Они отправились в Калиновский район, село Павловка в нескольких километрах от взорванных военных складов. Прошло полтора месяца, но саперы до сих пор находят неразорванные боеприпасы, а люди на своих огородах вместо овощей выкапывают опасные находки.

Для одинокой пенсионерки Екатерины Бабий эта зима станет настоящим испытанием. В ее доме трещины в кровле, через которые в дом попадает холод и дождь. Каждая деталь - будь то разбитое окно или трещина, отправляют пенсионерку в тот ужасный вечер.

Чтобы не мерзнуть в доме, она переехала жить в летнюю кухню. Говорит, что теперь она будет и зимней. На нескольких кадратних метрах кухни она спит, готовит еду и греется холодными ночами. Она почти привыкла к мысли о холодной смерти.

Пенсионерка так и не увидела денег, которые были выделены на ремонт поврежденных домов.

Другие жители поселка - семья Волынец - мать-одиночка и ее 13-летний сын неохотно рассказывают о событиях того вечера, ведь сын Володя только недавно оправился. Оксана Волынец говорит, что не хочет ни возмещения ущерба, ни новый дом, ни отселения в безопасное место. А желает лишь одного - "чтобы вернули то что побило".

Разбитые стены, дыры в потолке, разваленая печка, выбитые окна - это дом Ирины Антонюк после трагедии. Женщина говорит, что у нее уже нет сил ждать помощи и просит лишь одного - чтобы поставили окна в доме.

В сюжете говорится, что два месяца люди в Павловке не живут, а выживают. Их объединяет одно - согласны на минимальную помощь, но государство и этого не предоставляет.

Поскольку распорядителем 100 млн грн, выделенных Кабмином на преодоление последствий взрывов, стала Калиновская РГА, и на ее счетах уже месяц лежат эти средства, корреспонденты отправились к председателю РГА Владимиру Гаврилюку с вопросом сколько процентов домов отремонтированно.

"Вы даете ложную информацию, я с вами говорить не буду. У меня много работы", - говорит Гаврилюк и грозиться вызвать полицию.

Глава РГА говорит, что поедет в Павловку немедленно, но через мгновение отказывается ехать туда с журналистами, говорит, что поедет туда когда будет время.

Журналисты программы рассказывают о двух версиях, почему деньги до сих пор не дошли до пострадавших. Первая версия официальная - чиновники жалуются на бюрократию, и говорят что именно она не дает добраться к поврежденным домам жителей села государственным деньгам.

Вторая версия неофициальная - поговаривают, что чиновники ищут удобных подрядчиков, которые бы помогли эти деньги раздерибанить. Однако из-за огласки найти таких подрядчиков сложно.

Тем временем, жители Павловки готовятся к сложной зиме.