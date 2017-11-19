Голливудский рикошет: журналисты рассказали о сексуальных домогательствах в украинском шоу-бизнесе и политике (видео)

Большие экраны, большая политика, большой бизнес и такой же большой секс. Мировые звезды, спортсмены и чиновники застонали в голос, будто в последний раз заговорив о том, что годами держали в тайне. Как, идя за Оскаром, они краснели от стыда.

Изнасилование по-голливудски – это не название нового фильма, это жестокая реальность. И если это все происходит где-то там в Голливуде, и кажется, скандал обошел Украину, то это не правда. Украинский ответ развращенной Калифорнии в сюжете «Украинских сенсаций».

Резкие движения Голливуда всколыхнули весь мир. Прот то, что раньше люди думали со стыдом, сегодня заговорили в голос. Самые известные продюсеры ухаживают, требуют секса и намекают: если так, то карьера будет «гуд».

Украину скандалы тоже не обходят. Впервые вы узнаете, кто едва не разрушил карьеру Ольги Сумской и тащил в постель Наталью Валевскую. Как национальный тенер Владимир Гришко едва не стал сопрано. Он рассказывает, как его заставляли голым проходить кастинги.

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Секреты эстрадной проституции в Украине, а также история о развращенных депутатах и даже больше.

Актриса Ольга Сумская впервые рассказывает о тех, кто пускал слюни глядя на юное тело девушки еще на заре ее карьеры.

«Я уверена, что у каждой актрисы в ее творческой биографии есть такая история. Но не каждый захочет об этом говорить, выносить информацию на широкую общественность», - отметила Сумская.

Молодая, сексуальная певица Наталья Валевская. Откровенные клипы, эротические сцены – такой задел есть не у каждого, кто точно попадает в ноты. И несмотря на откровенности на сцене, у нее есть неменее откровенная история о личном.

Раскрепощенные движения и манящий взгляд, минимум одежды и яркий макияж – украинская певица с прозвищем Солоха не раз рисковала стать жертвой похотливых ценителей девичьих прелестей.

Украинский продюсер Владимир Бебешко годами наблюдает за девушками, которые прокладывают свой путь на украинский олимп и никак не голосом. И откровенно признается, что сам едва сдерживался перед обольстительными формами кандидаток.

Звезда телесериала «Все женщины – ведьмы» Роуз Макгоуэн выдвигает конкретные обвинения американскому продюсеру Харви Вайнштейну за изнасилование 20-летней давности и призывает жертв сесуального насилия не стоять в стороне.

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В Голливуде признание актрис превратилось в марафон. Одна за другой она начали говорить о сексе с одиозным режиссером в обмен на роли в его лентах. Среди пострадавших – Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь. Рикошетом задело и нескольких голливудских звезд боевиков. Среди них оказались Стивен Сигал и Бен Аффлек. Шквал секс-обвинений не обошел и звезду «Рокки" - Сильвестра Сталлоне – ему инкриминируют групповое изнасилование 16-летней фанатки.

Слушая такие истории певица Ирина Билык признает: ей повезло и обошлось без домогательств, хотя вспомнить тоже есть что.

Пока Сумская убегала от гостиничных развлечений с режиссерами, а Валевская уклонялась от похотливых продюсеров, украинский тенор Владимир Гришко на глазах тысячи зрителей страдал от притязаний на главных сценах Европы и США. За твердое «нет!» Гришко поплатился не только деньгами, но и работой.

Но если в Украине секс и шоубизнес давно воспринимают как должное и просто молчат, то Голливуд начал открытую войну с теми, кто не удержал зверских желаний. Вслед за Вайнштейном с голливудского небосклона стремительно полетела еще одна звезда кино – сразу 9 работников сериала «Карточный дом» обвинили актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Уже через несколько часов после обвинений компания Netflix объявила о закрытии сериала «Карточный дом», в котором Спейси играл главную роль. А международная академия лишила актера награды «Эмми» в 2017 году.

Однако в Украине похоже за домогательства пока никому ничего не будет. Юрист Евгения Колько рассказывает, что в Европе и США эта система давно отработана и сексуальных хищников привлекают к ответственности.

Украинский парламент не отстает от Европы. Больше всего в Украине обсуждали сексуальный скандал, в который вляпался в свое время Олег Ляшко.

Еще один фигурант сексуальных скандалов экс-ректор налоговой академии Петр Мельник. И на фоне мирового скандала сегодня в украинском парламенте народным избранникам не до секса.

Если за рубежом к сесуального харазменту относят даже взгляды соседей и прохожих, то в Украине, похоже, о таком даже не слышали.

«В Украине нет ни единого случая привлечения к ответственности человека, обвиняемого в сексуальных домогательствах» - отметила юрист.

И тогда, как европейские политики летят с должностей, а голливудские селебритис стараются заработать на домогательствах 20-летней давности, отправляя обидчиков на лечение или за решетку, украинский шоубиз молчит, боясь проронить имя виновника даже через 20 лет. Возможно когда-то и Украину ждет нашествие интимных откровений.