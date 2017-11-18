В Чернигове осудили адвоката, поставлявшую наркотики в СИЗО

В Чернигове на этой неделе осуждена адвоката, которая поставляла наркотики в СИЗО. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области, соответствующий приговор вынес Новозаводской районный суд Чернигова.

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Согласно решению суда, женщину приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком три года. Адвокат сотрудничала со следствием и отказалась от практики, из-за чего ей присудили только условный срок наказания.

Как сообщал УНИАН, факт передачи наркотиков - марихуаны и опия ацетилированного адвокатом своему подзащитному сотрудники СБУ зафиксировали 19 сентября.

В рамках открытого уголовного производства подозреваемой грозило от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.