"Соль" и "спайсы" на каждом углу: в Украине все чаще наркотики продают через интернет

В Украине набирает обороты продажа наркотических средств через интернет с размещением самопальной рекламы на заборах и стенах домов.

Об этом говорится в материале свежего номера журнала «Новое время».

Станислав Абрамов, который еще недавно был директором ЖЭКа в Днепре, часто замечает на улицах родного города все новые и новые граффити, содержащие странные для непосвященных слова, нанесенные вручную баллончиками с краской: “соль”, “спайс”, “шишки”.

«Не нужно обладать внимательностью Абрамова, чтобы заметить: стены домов в Днепре буквально расписаны подобными граффити. Для людей сведущих в них нет секрета — это предложения приобрести наркотики через интернет», – отмечает автор статьи.

“Есть такое емкое слово – писец. Вот это, – Абрамов указывает на одну из подобных надписей, – настоящий писец: наркотики можно купить на каждом углу”. Он негодует: коммунальщики еженедельно закрашивают самопальную рекламу наркодилеров, но тут же появляются новые надписи.

И так обстоят дела не только в Днепре – в столице подобных “рекламных постов” даже больше. Стены домов, подземные переходы, домовые арки – они могут быть где угодно. Андрей Кихтенко, начальник департамента полиции по противодействию наркопреступности, по этому поводу произносит сакраментальную фразу: каналы сбыта наркотиков постепенно переходят в интернет.

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Так происходит не только в Украине: Кихтенко уточняет, что во всем мире число онлайн-дилеров заметно выросло. Способствует этому, мол, развитие новых технологий, а также анонимность интернет-пользователей. Теперь клиенту не нужно лично искать распространителей “зелья”, выходить с ними на связь, договариваться о встрече. Достаточно зайти на указанный прямо на стене анонимный канал Telegram (мессенджер для смартфонов) или специализированный сайт, сделать заказ, оплатить на банковскую карточку или пополнить счет телефона. После этого клиенту присылают фото "закладки" — места, где на улице спрятан пакет с наркотиками. Остается лишь подобрать его.

Онлайн-торговцы скрываются за анонимными никами. Вычислить их сложно. Они активизировались в последнее время. В 2016 году МВД зафиксировало 1,9 тыс. фактов сбыта наркотиков, а за 10 месяцев 2017-го — 3,6 тыс. И если ранее наркопродажами в Сети занималось 26 групп, то нынче полицейские раскрыли 108 подобных структур. Многие из них являются частью международных группировок. Потому что почти все синтетические наркотики – так называемые соли, спайсы и прочее – поставляются в Украину из Азии. Их основные потребители – молодые люди в возрасте от 12 до 25 лет.

У правоохранителей не всегда есть возможность задержать дилеров – порой те торгуют веществами, которые напрямую законом не запрещены.

Анна Маляр, юрист-криминолог, поясняет: наркобизнесмены каждый год создают новые синтезированные препараты, а правоохранители и Минздрав не успевают вносить их в список запрещенных. «Вот и получается, что через интернет продается все больше наркотиков, которые официально и не совсем наркотики, – говорит эксперт. – Все это уже похоже на эпидемию».

Полный текст статьи читайте в свежем выпуске журнала "Новое время страны" от 17 ноября 2017.