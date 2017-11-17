Чтобы не облапошил "эскулап"

В Украине стартовала медицинская реформа, а это значит, что к своему здоровью придется относиться по-новому, предельно внимательно. И еще очень важный вопрос: какому врачу его доверить. Уже сейчас существует множество клиник - государственные, частные, традиционные и нетрадиционные. И их количество будет только расти. Как неискушенному обывателю в них разобраться, как получить качественную помощь и не быть при этом облапошенным?

Человеку, далекому от медицины, тяжело определить, где ему окажут качественную медицинскую помощь и при этом не обдерут как «липку»

Я, как доктор, неоднократно сталкивался с обманутыми людьми, которые стали жертвами «эскулапов», громко называющими себя специалистами. Человеку, далекому от медицины, тяжело определить, где ему окажут качественную медицинскую помощь и при этом не обдерут как «липку». Вот несколько примеров, как это происходит и что нужно делать, чтобы подобного избежать.

Первая история касается близкого мне человека. Моему кузену 32 года, он спортивного телосложения, два раза в неделю посещает спортзал, ведет активный образ жизни, без вредных привычек... Решив пройти медосмотр, он, будучи человеком не бедным, обратился в одну из киевских частных клиник. Все там выглядело прилично - расположение практически в самом центре столицы, приемлемые цены (плюс «как раз в этот момент» акция), располагающий персонал, широкий спектр услуг и т.д. В первую очередь, были сданы биохимический и общий анализы. После получения их результатов началось самое интересное: у него выявили большие проблемы с печенью и заявили о необходимости дополнительных обследований, которые, в свою очередь, подтвердили предположения «чудо-доктора» этой клиники. И счет - с обещанной акционной скидкой - вырос практически в 10 раз!

Единственное, что спасло моего родственника от разорения и сомнительного лечения - он вспомнил, что у него есть я. Посмотрев его анализы, я не увидел там ничего «криминального». Мало того, проведя УЗИ, понял, что показатели предыдущего исследования были намеренно завышены. Это - пример недобросовестной частной клиники, а таких в Киеве несколько сотен.

На что готов человек, когда речь идет о спасении жизни близких? На все. И в таких ситуациях предприимчивые «врачи» не теряют возможности заработать

Но не спешите обольщаться, что в госбольницах дела обстоят лучше. Отец моей знакомой попал по скорой помощи в одну из больниц столицы с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма». На что готов человек, когда речь идет о спасении жизни близких? На все. И в таких ситуациях предприимчивые «врачи» не теряют возможности заработать, получая «поощрение» от пациентов. Не говоря уже о том, что пациенты приобретают все «необходимые» препараты, рекомендуемые докторами. Правда, помогают эти лекарства далеко не всегда.

Собственно, в описываемой ситуации состояние больного в течение недели не улучшалось, а, наоборот, усугубилось, что сподвигло мою знакомую искать стороннюю помощь. К тому моменту ее отцу уже могло потребоваться оперативное вмешательство, но обошлось. Выявив некачественное предыдущее лечение, ему назначили недостающие препараты. В результате, состояние пациента улучшилось, и через несколько дней он был выписан домой. А еще через неделю показания к операции и вовсе отпали.

Таких примеров недобросовестной работы «эскулапов» - множество, как и причин их возникновения.

К примеру, УЗ диагностика. Так, назначая пациенту УЗИ брюшной полости, ему, как правило, не объясняют, как должным образом подготовиться. А ведь это влияет на результат.

В этой связи могу дать один лишь совет - не ведитесь на акции, где вас обещают обследовать за смешные деньги, потом почти 100% будете лечиться от несуществующего заболевания

Ошибки в интерпретации результатов УЗИ зависят и от нагрузки на врача, ведь метод операторозависимый - по законодательству (приказ МОЗ Украины №340), расчетная норма нагрузки на врача составляет 40 условных единиц в день, 1 единица – это 10 минут исследования. А продолжительность работы не должна составлять чуть более 6 часов, что в клиниках, зачастую, не соблюдается.

Также существуют нормативы на осмотр отдельных органов и систем: щитовидная железа – 20 минут, печень + желчный пузырь + желчные протоки + поджелудочная железа + селезенка – 40 минут. То есть, врач за смену должен осмотреть 7 человек – печень, поджелудочная, селезенка, почки. В большинстве клиник – поток, пациент через каждые 15-30 минут. Даже самый классный специалист после 10 пациента будет уставшим, а, значит, способным на ошибку.

…Сегодняшняя медицина, к сожалению, направлена на то, чтобы зарабатывать, а не заниматься благотворительностью

В этой связи могу дать один лишь совет - не ведитесь на акции, где вас обещают обследовать за смешные деньги, потом почти 100% будете лечиться от несуществующего заболевания. А если что-то смущает – обратитесь еще к одному специалисту. Одна голова хорошо – две лучше.

…Сегодняшняя медицина, к сожалению, направлена на то, чтобы зарабатывать, а не заниматься благотворительностью, и вся проблема в том, что в нашей стране нет правил, четко регламентирующих работу и оплату всех сфер отрасли. В реформе они тоже не выписаны. Но ведь ее, к счастью, можно корректировать.

Денис Паловский, врач