Заявление 1+1 медиа о появлении информации о покупке канала Newsone

Информация, которая распространяется в ряде СМИ о приобретении телеканала Newsone не соответствует действительности.

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На коммерческой основе 1+1 медиа предоставляет технические услуги ряду украинских телеканалов, в том числе прямым конкурентам и продакшенам. Телеканал Newsone входит в этот перечень. Также у нас есть практика сотрудничества с телеканалами стран востока, в частности Арменией, Грузией, Азербайджаном. Обеспечение технической поддержки является одним из направлений бизнеса 1+1 медиа.

Следуя логике некоторых СМИ, 1+1 медиа можно считать не только крупнейшей медиа группой в Украине, а и одним из крупнейших медиа холдингов на постсоветском пространстве.