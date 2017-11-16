Заявление 1+1 медиа о появлении информации о покупке канала Newsone

22:21, 16 ноября 2017
Общество
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На коммерческой основе 1+1 медиа предоставляет технические услуги ряду украинских телеканалов, в том числе прямым конкурентам и продакшенам.

1+1 медиа опровергает информацию о покупке Newsone / media.1plus1.ua

Информация, которая распространяется в ряде СМИ о приобретении телеканала Newsone не соответствует действительности.

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На коммерческой основе 1+1 медиа предоставляет технические услуги ряду украинских телеканалов, в том числе прямым конкурентам и продакшенам. Телеканал Newsone входит в этот перечень. Также у нас есть практика сотрудничества с телеканалами стран востока, в частности Арменией, Грузией, Азербайджаном. Обеспечение технической поддержки является одним из направлений бизнеса 1+1 медиа.

Следуя логике некоторых СМИ, 1+1 медиа можно считать не только крупнейшей медиа группой в Украине, а и одним из крупнейших медиа холдингов на постсоветском пространстве.

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Теги: #украинские телеканалы#крупнейший медиахолдинг Украины