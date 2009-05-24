Зять Тимошенко спел на Празднике пива в Ровно

В воскресенье в Ровно состоялся традиционный «Праздник пива», изюминкой которого было бесплатное угощение ячменным напитком и выступление английского зятя премьер-министра Украины Шона КАРРА с рок-ансамблем «D.V.S.»

Как передает корреспондент УНИАН, в этот раз организаторы праздника посвятили его 100-летию местного пивзавода и 160-летию торговой марки «Бергшлосс».

В городском парке культуры и отдыха состоялось немало развлекательных мероприятий. Традиционно местный производитель пива торговой марки «Рівень» бесплатно угощал гостей праздника этим напитком.

В настоящее время ровенские пивовары пытаются сберечь традиции изготовления ячменного напитка, которым положено начало здесь чешскими переселенцами. Архивные источники свидетельствуют, что первый пивзавод в тогдашней царской России был построен во второй половине ХІХ века в селе Глинск в настоящее время Здолбуновского района Ровенской области.