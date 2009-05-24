Явка на досрочных местных выборах составляет около 40%

Явка на досрочных местных выборах, которые проходят сегодня в Украине, составляет около 40%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Единый Центр».

Состоянием на 14:00 явка на внеочередных местных выборах в сельские и поселковые советы в среднем по Украине составляла почти 39,7 %, сообщили наблюдатели на избирательных участках от «Единого Центра».

Наиболее активно голосуют в Винницкой области. Там в двух селах проходят выборы и свои голоса за будущих сельских председателей уже отдали свыше 50% избирателей. В остальных десяти областях явка избирателей в среднем не достигла половины.

По информации наблюдателей, в целом досрочные местные выборы в Украине проходят спокойно и с незначительными нарушениями.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье в 11-ти областях Украины в 18 населенных пунктах начались досрочные выборы сельских и поселковых голов. В 17 из них «Единый Центр» представил своих кандидатов.