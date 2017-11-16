В Одессе представлен новый командующий войсками оперативного командования «Юг» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Олег Вишневский.

Читайте такжеВ ВМС объяснили ситуацию с некачественным ремонтом фрегата "Гетман Сагайдачный"Как сообщили УНИАН в командовании «Юг», 15 ноября командующий Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Попко представил личному составу оперативного командования «Юг» нового командующего этого органа военного управления генерал-майора Вишневского.

Ранее этот офицер занимал должность начальника штаба - первого заместителя командующего войсками командования «Юг».

Представляя нового командующего, Попко высказал твердое убеждение, что изменение в руководстве командования пройдет быстро, без нарушений напряженного графика боевой и повседневной деятельности.

Он также обозначил присутствующим военнослужащим особенности и новые требования высшего командования по дальнейшей организации работы и службы, как в местах постоянной дислокации, так и при выполнении боевых задач на востоке страны.

На данной должности Вишневский заменил Андрея Грищенко, который был назначен в апреле 2016 года.

Справка УНИАН. Оперативное командование «Юг» — объединение Сухопутных войск ВС Украины, созданное в 1998 году на базе Одесского военного округа, объединявшего 9 областей Украины – Одесскую, Кировоградскую, Николаевскую, Херсонскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую, Луганскую и Донецкую, а также – АРК Крым.