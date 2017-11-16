В Житомире открылась выставка к 200-летию со дня рождения художника Айвазовского

Вчера в Житомире открылась художественная выставка к 200-летию со дня рождения известного художника Ивана Айвазовского. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, открытие выставки под названием «Айвазовский и армянская действительность» состоялось в Житомирской областной универсальной научной библиотеке имени А. Ольжича. На выставке представлены репродукции картин известного художника и историческая хроника его жизни.

Организаторами выставки выступили Житомирская областная община армян «Эребуни» и историко-культурный комитет Союза армян Украины, поскольку Айвазовский имеет армянское происхождение.

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"Вниманию посетителей представлено 16 репродукций сравнительно малоизвестных произведений великого художника, посвященных Украине и Армении, работ религиозного характера, икон", - сказано в сообщении пресс-службы облгосадминистрации.

Посетить выставку все желающие могут еще в течение 15 дней.

Как известно, Иван Айвазовский (17 июля 1817, Феодосия — 19 апреля 1900, там же) — выдающийся художник-маринист и баталист армянского происхождения. Кроме морской тематики, он работал также и в других жанрах живописи. Так, Айвазовский является автором более 6000 различных произведений: картин, акварелей, рисунков и тому подобное. Его полотна украшают музеи и частные собрания по всему миру. За более чем шестьдесят лет творческой карьеры Айвазовский принимал участие в более чем 120 художественных выставках, свыше половина из которых были персональными.

Ранее в Житомире торжественно открылась Международная Хореографическая Ассамблея имени Скорульской.