Порошенко отметил "тектонические преобразования" в украинском телерадиопространстве

Президент Петр Порошенко заявляет, что в современных сложных условиях российской агрессии против Украины трудовые коллективы отечественных телерадиокомпаний и предприятий связи ежедневно обеспечивают высокий уровень коммуникаций и информирования общества о событиях в Украине и мире.

Читайте такжеПорошенко лишил глав местных госадминистраций статуса госслужащих

Об этом глава государства сказал в поздравлении работникам радио, телевидения и связи по случаю их профессионального праздника, сообщает пресс-служба главы государства.

«Тектонические преобразования, начавшиеся в украинском телерадиопространстве, уже приносят ощутимые положительные результаты: украинский язык становится доминирующим в эфире отечественных телерадиокомпаний, а развитие технологий новой связи объявлено одним из приоритетных направлений реформ», - отметил Порошенко.

«Именно на вас в этот непростой период возлагается важная миссия защиты и расширения нашего информационного пространства, где категории свободы слова, редакционной независимости, эффективной коммуникации и распространения объективной и правдивой информации независимо от государственных границ дают четкий указатель для европейского развития украинского общества», - подчеркнул президент.

Глава государства пожелал работникам радио, телевидения и связи крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых творческих свершений.