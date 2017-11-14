У Порошенко сообщили предполагаемую дату рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса

Рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса скорее всего состоится в декабре, потому что в четверг это маловероятно.

Об этом в комментарии УНИАН сказала представитель президента в ВР, народный депутат Украины от «Блока Петра Порошенко» Ирина Луценко.

Она отметила, что завтра комитет еще должен рассматривать поправки в законопроект, которые поступили ко второму чтению.

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В то же время добавила, что еще «научно-юридическое управление ВР должно дать сбалансированное заключение к этой стратегии, которую предложил президент».

«Я так думаю, что скорее всего оно состоится в декабре месяце», - сказала Луценко.

Она подчеркнула, что шансы на то, что данный законопроект будет рассмотрен во втором чтении в четверг «являются небольшими».

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада 233 голосами приняла в первом чтении президентский законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№7163).

Ко второму чтению, по словам председателя профильного комитета Сергея Пашинского, было подано почти 800 поправок. Среди других была подана поправка о расторжении дипломатических отношений с РФ в трехмесячный срок со дня вступления в силу закона о реинтеграции. Кроме того, в законопроекте предлагается зафиксировать 20 февраля 2014 как дату начала агрессии России против Украины.