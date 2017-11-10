Радио "Люкс ФМ" оштрафовали на 50,5 тысяч гривень за несоблюдение языковых квот

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал «Радиокомпанию Люкс» (позывные «Люкс ФМ») на 50,52 тыс. грн за несоблюдение квот на трансляцию украинских песен на государственном языке, сообщила пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению, в ходе мониторинга вещателя Нацсовет установил, что доля песен на государственном языке в эфире «Люкс ФМ» с 7 утра до 14 часов дня составляла 23,5%, в то время как законом о телевидении и радиовещании предусмотрено не менее 25%.

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«Указанное нарушение является основанием для применения санкции «взыскание штрафа» согласно части одиннадцатой статьи 72 Закона в размере 5 процентов общей суммы лицензионного сбора... Сумма штрафа ЧАО «Радиокомпания Люкс» составляет 50 520,00 грн», - сказано в сообщении.

Регулятор напомнил, что законодательство об обязательной доле песен на украинском языке вступило в силу 8 ноября 2016. Согласно закону доля песен на государственном языке в эфире радиостанций в течение первого года его действия должен составлять 25 %, в течение второго года - 30 %, в течение третьего года - 35 %.

Как сообщал УНИАН, за 8 месяцев 2017 года Нацсовет по вопросам телерадиовещанию оштрафовал 12 украинских радиостанций за несоблюдение квот на украинский язык в эфире на 591 тыс. грн.

Нацсовет по телерадиовещанию является конституционным, постоянно действующим коллегиальным органом, целью деятельности которого является надзор за соблюдением законов Украины в сфере телерадиовещания, а также осуществление регуляторных полномочий, предусмотренных этими законами.